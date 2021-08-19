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В России разбился военный самолет – второй с начала недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Авиакатастрофа произошла на территории полигона Ашулук.
По данным Южного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рядом с аэродромом Кубинка 17 августа потерпел крушение опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
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Авиакатастрофа произошла на территории полигона Ашулук.
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