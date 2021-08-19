Источник материала: ОНТ

Польша теряет союзников. Отношения Варшавы ухудшились и с Евросоюзом, и с США.

На этой неделе получил продолжение скандал с законом «о реституции» имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.

Глава МИДа Израиля назвал закон антисемитским и аморальным. Не стихают и «исторические войны» со всем миром по поводу закона о запрете термина «польские концлагеря».

Посягнула официальная Варшава и на «американскую свободу слова». Речь о принятии поправок к закону о радио- и телевещании, который в народе окрестили «законом о телеканале TVN», против которого и выступает правительство – под прикрытием «ограничить иностранную собственность в СМИ».

Союзники Польши – ЕС и США – этот закон раскритиковали.

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