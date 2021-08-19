ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша теряет союзников

19.08.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польша теряет союзников

Польша теряет союзников. Отношения Варшавы ухудшились и с Евросоюзом, и с США.

На этой неделе получил продолжение скандал с законом «о реституции» имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.

Глава МИДа Израиля назвал закон антисемитским и аморальным. Не стихают и «исторические войны» со всем миром по поводу закона о запрете термина «польские концлагеря».

Посягнула официальная Варшава и на «американскую свободу слова». Речь о принятии поправок к закону о радио- и телевещании, который в народе окрестили «законом о телеканале TVN», против которого и выступает правительство – под прикрытием «ограничить иностранную собственность в СМИ».

Союзники Польши – ЕС и США – этот закон раскритиковали.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша теряет союзников. Отношения Варшавы ухудшились и с Евросоюзом, и с США. На этой неделе получил продолжение скандал с законом «о реституции» имущества...
 
Новости дня
Новости разные
 
Переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by