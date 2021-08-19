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Польша теряет союзников
Источник материала: ОНТ
Польша теряет союзников. Отношения Варшавы ухудшились и с Евросоюзом, и с США.
На этой неделе получил продолжение скандал с законом «о реституции» имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.
Глава МИДа Израиля назвал закон антисемитским и аморальным. Не стихают и «исторические войны» со всем миром по поводу закона о запрете термина «польские концлагеря».
Посягнула официальная Варшава и на «американскую свободу слова». Речь о принятии поправок к закону о радио- и телевещании, который в народе окрестили «законом о телеканале TVN», против которого и выступает правительство – под прикрытием «ограничить иностранную собственность в СМИ».
Союзники Польши – ЕС и США – этот закон раскритиковали.
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Польша теряет союзников. Отношения Варшавы ухудшились и с Евросоюзом, и с США. На этой неделе получил продолжение скандал с законом «о реституции» имущества...
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