На Партизанском проспекте в Минске мотоцикл врезался в дерево

Источник материала: ОНТ

Минске мотоцикл врезался в дерево" class="one-news__figure-img">

На Партизанском проспекте в Минске мотоциклист врезался в дерево. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, ДТП с участием 22-летнего мотоциклиста произошло 18 августа около 19 часов. Водитель Yamaha ехал по проспекту со стороны ул. Васнецова в направлении площади Ванеева. По неизвестным причинам он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Сам мотоциклист был осмотрен медиками.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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