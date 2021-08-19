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На Партизанском проспекте в Минске мотоцикл врезался в дерево
Источник материала: ОНТМинске мотоцикл врезался в дерево" class="one-news__figure-img">
На Партизанском проспекте в Минске мотоциклист врезался в дерево. Об этом
Согласно предварительным данным, ДТП с участием 22-летнего мотоциклиста произошло 18 августа около 19 часов. Водитель Yamaha ехал по проспекту со стороны ул. Васнецова в направлении площади Ванеева. По неизвестным причинам он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Сам мотоциклист был осмотрен медиками.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На Партизанском проспекте в Минске мотоциклист врезался в дерево. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным, ДТП с участием...
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