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Исполнилось 30 лет августовскому путчу

19.08.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исполнилось 30 лет августовскому путчу

Переворот, поломавший миллионы судеб. Сегодня ровно 30 лет как 19 августа 1991 года в Советском Союзе случились августовские события, вошедшие в историю как «путч».

Три дня большая страна пребывала в состоянии хаоса. В Москве – танки, власть захватил ГКЧП, изолировав Горбачева.

Не обошлось без трагедии – жертвами столкновений стали три человека-защитника «Белого дома». О причинах, породивших путч, эксперты спорят все 30 лет, и большинство приходит к выводу, что главной проблемой стали невнятные действия власти.

Три августовских дня войдут в историю как разлом, разделивший жизнь людей на до и после. Последствием стал развал Союза, парад суверенитетов республик и долгое восстановление экономики, социальной сферы и привычной жизни многих людей.   

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Переворот, поломавший миллионы судеб. Сегодня ровно 30 лет как 19 августа 1991 года в Советском Союзе случились августовские события, вошедшие в историю как «путч». Три...
 
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