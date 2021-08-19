Истребитель МиГ-29 разбился под Астраханью – летчик погиб

Источник материала: ОНТ

В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС.

Рассматриваемая версия причины крушения истребителя – сложные метеоусловия. Об этом сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на заслуженного летчика России Владимира Попова.

ФОТО: Instagram / club.mikoyan.mig29

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