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Истребитель МиГ-29 разбился под Астраханью – летчик погиб

19.08.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Истребитель МиГ-29 разбился под Астраханью – летчик погиб

В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС.  

Рассматриваемая версия причины крушения истребителя – сложные метеоусловия. Об этом  сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на заслуженного летчика России Владимира Попова.  

ФОТО: Instagram / club.mikoyan.mig29 

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В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС.  ...
 
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