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Истребитель МиГ-29 разбился под Астраханью – летчик погиб
Источник материала: ОНТ
В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа,
Рассматриваемая версия причины крушения истребителя – сложные метеоусловия. Об этом
ФОТО: Instagram / club.mikoyan.mig29
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В Астраханской области во время планового полета разбился самолет МиГ-29, летчик погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, пишет ТАСС. ...
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