За 30 лет независимости экономика Украины деградировала практически по всем показателям

Источник материала: ОНТ

А вот экономика Украины за 30 лет независимости деградировала практически по всем показателям и отстала в развитии почти от всех стран бывшего Советского Союза.

Такие данные опубликованы, как ни иронично это звучит, на сайте Украинского института будущего.

Главные цифры – население страны сократилось практически на 30 %. И это только официальная статистика.

За последние пять лет в поисках лучшей доли из Украины выехали миллионы. Покупательская способность сократилась на треть. Также в докладе отмечается, что Украина – одна из стран с самым разочарованным населением: по индексу счастья она занимает 110-е место в мире.

Причины – низкий уровень доходов и слабое здравоохранение. Отстает и образование. Ранее опубликованы данные мониторинга, по которому более четверти всего населения Украины находилось за чертой бедности.

Подписывайтесь на нас в Telegram