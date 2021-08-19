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За 30 лет независимости экономика Украины деградировала практически по всем показателям

19.08.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За 30 лет независимости экономика Украины деградировала практически по всем показателям

А вот экономика Украины за 30 лет независимости деградировала практически по всем показателям и отстала в развитии почти от всех стран бывшего Советского Союза.

Такие данные опубликованы, как ни иронично это звучит, на сайте Украинского института будущего.

Главные цифры – население страны сократилось практически на 30 %. И это только официальная статистика.

За последние пять лет в поисках лучшей доли из Украины выехали миллионы. Покупательская способность сократилась на треть. Также в докладе отмечается, что Украина – одна из стран с самым разочарованным населением: по индексу счастья она занимает 110-е место в мире.

Причины – низкий уровень доходов и слабое здравоохранение. Отстает и образование. Ранее опубликованы данные мониторинга, по которому более четверти всего населения Украины находилось за чертой бедности.

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А вот экономика Украины за 30 лет независимости деградировала практически по всем показателям и отстала в развитии почти от всех стран бывшего Советского Союза....
 
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