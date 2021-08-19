ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 19 августа: у Весов – накопившиеся проблемы, у Стрельцов может замедлиться карьерный рост

19.08.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 19 августа: у Весов – накопившиеся проблемы, у Стрельцов может замедлиться карьерный рост

Звезды советуют Овнам быть терпеливыми к своему избраннику, если в его жизни сейчас не самый удачный период. Прекрасный день для романтических отношений и раскрытия ваших талантов.

Тельцы смогут выгодно вложить деньги в новое приобретение для дома. Сегодня у вас есть шанс получить премию, подарки и другие приятные бонусы.

У Близнецов не будет времени на раздумья. В ситуациях, которые вам предоставит судьба, придется действовать быстро и решительно. Постарайтесь уважать чужое мнение.

Ракам звезды советуют не проявлять характер и не вступать в споры. У вас может появиться необходимость обратиться к друзьям и родственникам за финансовой помощью.

Удача настигнет Львов вдали от дома. Запланированная поездка окажется весьма интересной и впечатляющей. Важную роль сыграет ваше творческое вдохновение и умение видеть прекрасное.

Девам звезды советуют выполнить все срочные и важные дела в первой половине дня. Конкретные задачи помогут вам быстрее получить результат, а мечты так и останутся мечтами.

Накопившиеся проблемы у Весов не потерпят отлагательств. Вам следует настроить себя на хорошее настроение. Не соперничайте с любимым человеком. Не выясняйте, кто из вас прав.

Сегодня Скорпионы готовы улучшить обстановку в своем доме. Но от приятных занятий вас то и дело будут отвлекать родные, которым срочно потребуется ваш совет.

Из-за отсутствия последовательных действий у Стрельцов может замедлиться карьерный рост. Благоприятный день для восстановления дружбы и налаживания делового партнерства.

Козероги, сделать первый шаг всегда страшно, но сейчас у вас – лучшее время. Продумайте детально каждый момент. Отличный день для активного отдыха на природе.

Личные интересы выйдут на первый план у Водолеев. Попробуйте не обращать внимания на мелочи. Старайтесь получать удовольствие от жизни!

Звезды рекомендуют Рыбам найти мотивацию, чтобы с успехом справиться с большим объемом работы. Монотонное выполнение обязанностей – это не ваша характерная черта.

 

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды советуют Овнам быть терпеливыми к своему избраннику, если в его жизни сейчас не самый удачный период. Прекрасный день для романтических отношений и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша теряет союзников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by