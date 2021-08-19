Гороскоп на 19 августа: у Весов – накопившиеся проблемы, у Стрельцов может замедлиться карьерный рост

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам быть терпеливыми к своему избраннику, если в его жизни сейчас не самый удачный период. Прекрасный день для романтических отношений и раскрытия ваших талантов.

Тельцы смогут выгодно вложить деньги в новое приобретение для дома. Сегодня у вас есть шанс получить премию, подарки и другие приятные бонусы.

У Близнецов не будет времени на раздумья. В ситуациях, которые вам предоставит судьба, придется действовать быстро и решительно. Постарайтесь уважать чужое мнение.

Ракам звезды советуют не проявлять характер и не вступать в споры. У вас может появиться необходимость обратиться к друзьям и родственникам за финансовой помощью.

Удача настигнет Львов вдали от дома. Запланированная поездка окажется весьма интересной и впечатляющей. Важную роль сыграет ваше творческое вдохновение и умение видеть прекрасное.

Девам звезды советуют выполнить все срочные и важные дела в первой половине дня. Конкретные задачи помогут вам быстрее получить результат, а мечты так и останутся мечтами.

Накопившиеся проблемы у Весов не потерпят отлагательств. Вам следует настроить себя на хорошее настроение. Не соперничайте с любимым человеком. Не выясняйте, кто из вас прав.

Сегодня Скорпионы готовы улучшить обстановку в своем доме. Но от приятных занятий вас то и дело будут отвлекать родные, которым срочно потребуется ваш совет.

Из-за отсутствия последовательных действий у Стрельцов может замедлиться карьерный рост. Благоприятный день для восстановления дружбы и налаживания делового партнерства.

Козероги, сделать первый шаг всегда страшно, но сейчас у вас – лучшее время. Продумайте детально каждый момент. Отличный день для активного отдыха на природе.

Личные интересы выйдут на первый план у Водолеев. Попробуйте не обращать внимания на мелочи. Старайтесь получать удовольствие от жизни!

Звезды рекомендуют Рыбам найти мотивацию, чтобы с успехом справиться с большим объемом работы. Монотонное выполнение обязанностей – это не ваша характерная черта.

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