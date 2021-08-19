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Латушко: «Или Лукашенко уничтожит культуру, нацию и в целом Беларусь как страну, или мы выстоим»
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из лидеров белорусского демократического движения — о ликвидации Союза белорусский писателей.
— Лукашенко осуществляет эти действия в отношении всех, кто высказал свой протест и несогласие с насилием. А Союз белорусских писателей в августе прошлого года на этот счет четко высказал свою позицию, — прокомментировал политик информацию в эфире канала
Он напомнил, что власти системно еще с 1997 года оказывали давление на Союз белорусских писателей и его членов.
— Также 9 августа стало известно, что
Он также напомнил, что год назад был
— Конечно, купаловцы находятся под репрессиями, они очень сильно пострадали. Но по-другому мы не могли поступить. Неужели вы можете себе представить, чтобы артисты самого известного, самого свободолюбивого театра страны, коим всегда являлся театр Янки Купалы, продолжали бы играть на сцене и соглашаться с тем, что творит власть в отношении белорусской интеллигенции, белорусской культуры?
Нужно понимать, что все, что происходит с культурными деятелями и творческими организациями, это вызов на дальнейшее существование белорусской культуры и белорусской нации как таковой. Или Лукашенко уничтожит культуру, нацию и в целом Беларусь как страну, или мы выстоим.
И здесь очень важно не жалеть, а действовать, говорить правду, чтобы изменить ситуацию, — считает политик.
Напомним, 24 августа Верховный суд Беларуси намерен рассмотреть дело о ликвидации Союза белорусских писателей.
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Один из лидеров белорусского демократического движения — о ликвидации Союза белорусский писателей.
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