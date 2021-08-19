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В Париже утро начинается с кофе. В Лондоне с утренней газеты. В Нью-Йорке с биржевых сводок. В Беларуси с обысков и допросов. (Андрей Дмитриев)

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Париже утро начинается с кофе. В Лондоне с утренней газеты. В Нью-Йорке с биржевых сводок. В Беларуси с обысков и допросов.
(Андрей Дмитриев)

 
 
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В Париже утро начинается с кофе. В Лондоне с утренней газеты. В Нью-Йорке с биржевых сводок. В Беларуси с обысков и допросов. (Андрей Дмитриев)
 
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