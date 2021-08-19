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Польша направила армию для охраны границы с Беларусью

19.08.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В связи с большим числом нелегально проникающих со стороны Беларуси мигрантов власти Польши усиливают охрану границы с помощью армии.

К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, которые укрепят пограничную охрану, сообщил в среду, 18 августа, в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает DW.

По данным польского министерства внутренних дел, только с начала августа границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 1935 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1175 случаях. Еще 760 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Белорусский режим использует беженцев в своих целях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", - подчеркнул он и указал, что суверенное государство должно защищать свои внешние границы.

 
 
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В связи с большим числом нелегально проникающих со стороны Беларуси мигрантов власти Польши усиливают охрану границы с помощью армии.
 
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