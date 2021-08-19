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Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

19.08.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший Кабул после вхождения талибов в этот город, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном в среду, 18 августа, передает DW.

Ашраф Гани убыл из Афганистана на самолете 15 августа. Об уходе в отставку с президентской должности он не заявлял. По данным агентства Associated Press, Гани улетел из Кабула лишь с узким кругом доверенных лиц. Глава государства не предупредил об этом других политических лидеров страны, которые в тот день вели переговоры с радикальным исламистским движением "Талибан" о передаче власти талибам.

В видеообращении к афганскому народу Гани заявил, что уехал по требованию своей службы безопасности и что оставил на родине свои активы и конфиденциальные документы. Он отверг обвинения в том, что бежал с "миллионами долларов наличными". Политик подтвердил, что находится в ОАЭ, и заявил, что проводит консультации о возвращении в Афганистан.

Во вторник посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе заявил, что Гани похитил из казны 169 млн долларов и что его побег является "предательством государства и нации".

 
 
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Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший Кабул после вхождения талибов в этот город, находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
 
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