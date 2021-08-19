Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Брестской области расследуется уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. События имели место 13 сентября 2020 года на пересечении проезжих частей проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника УСК по Брестской области Максим Плоскунов.





При проведении оперативных мероприятий и следственных действий установлены 115 человек, причастных к совершению данного преступления.





С учетом собранных доказательств в рамках уголовного дела 108 лицам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК.





В настоящее время 9 уголовных дел по обвинению 88 человек, которые принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, переданы прокурору для направления в суд.





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