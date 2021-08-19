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19 августа православные отмечают Преображение Господне

19.08.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день торжественно исповедуется и прославляется соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Преображение Господне принадлежит к 12 важнейшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме Минска сегодня проведет митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на YouTube-канале телеканала СТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 августа Русская православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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