"Барселона" предложила Коутиньо взять номер Месси

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - Sputnik Беларусь. © AFP 2021 / LLUIS GENE





пишет Sputnik со ссылкой на El Mundo Deportivo. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" хочет сохранить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо,Sputnik со ссылкой на El Mundo Deportivo.





29-летний бразилец, по информации источника, входит в планы главного тренера "сине-гранатовых" Роналду Кумана. Специалист уверен, что Коутинью будет играть на поле более заметную роль.





"Барселона" предложила хавбеку 10-й номер, под которым ранее выступал аргентинский нападающий Лионель Месси. Напомним, форвард на правах свободного агента перешел в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).





Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в итальянском "Лацио" на правах аренды.





Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.





В прошлом сезоне бразильский полузащитник сыграл за клуб 14 матчей, забил два мяча и сделал два результативные передачи.







