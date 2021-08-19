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На МТЗ произошло возгорание

19.08.2021 09:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МТЗ произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"18 августа в 12.15 спасателям поступило сообщение о загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившегося на площади 10 кв.м масла (используется в качестве смазывающе-охлаждающей жидкости в заточных станках) в заточном отделении одноэтажного кирпичного здания (1947 г.п.) механического цеха №5 на территории ОАО "МТЗ" в Минске по ул. Долгобродской, 29", - рассказали в пресс-службе.

В результате пожара поврежден заточной станок, закопчено помещение отделения. Технологический процесс не нарушен.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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18 августа в 12.15 спасателям поступило сообщение о загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившегося на площади 10 кв.м масла в заточном...
 
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