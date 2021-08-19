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С 19 по 20 августа в Кыргызстане состоится заседание глав правительств стран ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в ближайшие два дня в Кыргызстане. Заседание, которое пройдет в очном формате, также посетят премьер-министры Узбекистана и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече в Чолпон-Ате главы правительств рассмотрят ряд важных вопросов. Это перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке, вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, вывозных таможенных пошлин, госзакупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Также планируется обсудить меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.
На повестке дня и план мероприятий по формированию евразийской части транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития сотрудничества между ЕАЭС и Китаем. Кроме того, на полях саммита предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.
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Новости Беларуси. Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в ближайшие два дня в Кыргызстане. Заседание, которое пройдет в очном формате, также посетят...
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