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За комментарий в интернете минчанин стал фигурантом уголовного дела

19.08.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За комментарий в интернете минчанин стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Продолжается работа по выявлению тех, кто в интернете оставляет негативные комментарии в адрес представителей власти, госорганов и правоохранительных органов. На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в октябре прошлого года в деструктивном Telegram-чате разместил негативный комментарий в адрес бойца СОБРа", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу по факту публичного оскорбления представителя власти.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в октябре прошлого года в деструктивном Telegram-чате разместил негативный комментарий в адрес бойца...
 
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