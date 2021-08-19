«Коллеги называют ее гордостью и совестью». Рассказываем о задержанном редакторе БелаПАН Ирине Левшиной

Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

Работает в БелаПАНе почти 30 лет

«Многие тогда не знали, что такое БелаПАН, как это расшифровывается. Пару раз, когда я брала интервью, какую-то информацию у госчиновников, они спрашивали: «Кстати, а что такое БелаПАН?» Я понимала, что, если скажу Белорусское частное агентство новостей , они мне ничего не скажут. Я врала: «Белорусская панорама». Они слышали слово «Панорама», и это на них успокоительно действовало», — вспоминала забавные моменты Левшина.

Дружили семьями с Алесем Липаем

«Их смерть — самое ужасное и несправедливое, что случилось в моей жизни», — признавалась она.

Сидела трое суток по «делу БелТА»

«Сокамерницы сказали, что впервые за долгое время принесли чай с заваркой, а не желтую жидкость и теплую пшенную кашу, а не холодную слизкую овсянку», — делилась Ирина.

Защищала сотрудников от недовольных чиновников

«Было страшно за «полевых» журналистов — страшно до паники. Я как редактор работала на приеме информации, обновляла сайт, и меня, естественно, трясло, когда коллеги не выходили на связь. Такое состояние, когда замираешь над телефоном и ни на что не можешь переключиться, пока они не откликнутся», — говорила она в интервью.

«Она всегда защищала своих сотрудников. Когда как-то давно звонили из пресс-службы МИД и требовали отстранить меня от освещения их деятельности, Ирина заняла твердую позицию: мы ее работой довольны, убирать не будем. И под РУВД она стояла ждала, когда кого-то из коллег задерживали», — делится журналистка Татьяна Коровенкова.

«Нынешнее белорусское руководство относится к журналистам как к обслуге, платит им за послушание и лояльность. Те, кто не вписывается в эти рамки, для государства враги. Мы все сейчас чувствуем это на себе».

Никогда не думала об эмиграции

«Это была ее принципиальная позиция. Она и по-человечески не хотела уезжать из страны, и как руководитель несла ответственность перед коллективом и подписчиками. Она человек долга — так она его понимала и выполняла. Не помню, кто из коллег ее так назвал — «честь и совесть БелаПАНа». Она, конечно, железная женщина», — описывает редактора Татьяна Коровенкова.





«В своем доме ты же делаешь ремонт, убираешь, чтобы было комфортнее и уютнее. Приблизительно так я отношусь к тому, что делаю в Беларуси».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Коллеги называют ее гордостью и совестью». Рассказываем о задержанном редакторе БелаПАН Ирине Левшиной 18 августа силовики с обыском пришли в агентство БелаПАН.