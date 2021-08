«Судзьдзя шэптам сказала, што паспрабуе выпусьціць усіх». Гісторыя рэжысэра і дызайнэркі, якія зьехалі зь Беларусі ад перасьледу

Источник материала: Свабода

У Юрыя і Тацяны Дзіваковых свой тэатар «Лябараторыя фігур Оскара Шлемера». Таксама Юрый працуе рэжысэрам і акторам у Беларускім Свабодным тэатры, а Тацяна рабіла экспазыцыю для галерэі «Ў», ілюструе кнігі, стварае дызайн афіш і працуе зь дзеткамі ад 8 месяцаў да 7 гадоў як гід па мэтодыцы Марыі Мантэсоры.



«За апошні год зь дзецьмі мы шмат усяго рабілі пра правы дзяцей, пра тое, што такое дыктатура і дэмакратыя. З Оскарам (сын Тацяны і Юрыя. — РС) мы нават ценевы спэктакль зрабілі, але не пасьпелі яго зьняць, бо прыйшлося зьехаць. Оскар таксама зрабіў прыгожыя лялькі пра дыктатара-льва і птушку Ф’юць, якая раскрыла, што гэты леў зусім ужо не такі і кароль, як усім падавалася. Зь дзеткамі ў садку мы размаўлялі 8 сакавіка пра правы жанчын, пра „моё тело — моё дело“, за што змагаліся жанчыны, ну і максымальна заўжды я расказвала праўду пра тое, што адбываецца», — кажа Тацяна Дзівакова.

