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В Астраханской области пройдут учения с участием белорусских военнослужащих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие отправились на полигон в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полигоне Ашулук пройдет оперативно-тактическое учение с зенитными ракетными войсками, а также совместные маневры Объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ «Боевое Содружество – 2021». Стражи неба будут работать в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств нападения.
Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
В учениях примут участие курсантские расчеты Военной академии Беларуси. На полигоне Ашулук наши военные пробудут больше месяца.
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие отправились на полигон в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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