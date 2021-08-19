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В Астраханской области пройдут учения с участием белорусских военнослужащих

19.08.2021 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие отправились на полигон в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Астраханской области пройдут учения с участием белорусских военнослужащих

На полигоне Ашулук пройдет оперативно-тактическое учение с зенитными ракетными войсками, а также совместные маневры Объединенной системы противовоздушной обороны стран-участниц СНГ «Боевое Содружество – 2021». Стражи неба будут работать в сложной мишенной обстановке, учитывающей возможности применения перспективных средств нападения.

В Астраханской области пройдут учения с участием белорусских военнослужащих

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Боевыми расчетами зенитно-ракетных войск будут отработаны практические пуски по ракетам-мишеням, имитирующим как современные, так и перспективные средства воздушного нападения. На данный момент завершается создание группировки, боевые расчеты прибывают комбинированным способом: эшелоном, наземным и воздушным.

В Астраханской области пройдут учения с участием белорусских военнослужащих

В учениях примут участие курсантские расчеты Военной академии Беларуси. На полигоне Ашулук наши военные пробудут больше месяца.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие отправились на полигон в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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