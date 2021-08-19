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Рекорд? Обвинения по «хороводному делу» предъявлено 108 фигурантам
Источник материала: Партизан
Обвинения по «хороводному дело» предъявлены 108 фигурантам. Дело возбуждено по факту событий 13 сентября в Бресте, когда участники демонстрации водили хоровод на проезжей части проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко.
Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 115 человек.
В суды передан девять дел по обвинению 88 человек. Обвинительные приговоры вынесены 70 обвиняемым,
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Обвинения по «хороводному дело» предъявлены 108 фигурантам. Дело возбуждено по факту событий 13 сентября в Бресте, когда участники демонстрации водили хоровод на...
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