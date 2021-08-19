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Рекорд? Обвинения по «хороводному делу» предъявлено 108 фигурантам

19.08.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвинения по «хороводному дело» предъявлены 108 фигурантам. Дело возбуждено по факту событий 13 сентября в Бресте, когда участники демонстрации водили хоровод на проезжей части проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко.



 
Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 115 человек.

В суды передан девять дел по обвинению 88 человек. Обвинительные приговоры вынесены 70 обвиняемым, сообщает СК.
 
Теги: Брест
 
 
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Обвинения по «хороводному дело» предъявлены 108 фигурантам. Дело возбуждено по факту событий 13 сентября в Бресте, когда участники демонстрации водили хоровод на...
 
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