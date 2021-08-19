«Белтелеком» предупреждает: настройки в телевизоре придется менять









здесь ). «При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09:00 до 17:00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123», – сообщает Вечерний Работы по модернизации РПО «Белтелеком» планирует начать 30 августа нынешнего года и поэтапно проводить их вплоть до 31 декабря (подробный график можно узнать). «При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09:00 до 17:00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123», –Вечерний Брест со ссылкой на оператора.





Когда технические работы будут завершены, изменятся и радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Поэтому пользователям потребуется самостоятельно перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.). Так, абоненты услуги «Эфирная ZALA» смогут настроить оборудование автоматически или вручную. При автоматическом способе потребуется сбросить настройки ранее отсканир �анных телеканалов и провести повторное сканирование. Для этого необходимо:





- включить приставку;

- после загрузки «Эфирная ZALA» нажать кнопку «Menu» на пульте приставки;

- найти вкладку «Настройки», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- выбрать «Удалить все», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- подтвердить, что вы хотите удалить все каналы, нажав «Да»;

- перейти на «Автосканирование», нажать на пульте кнопку «Ок»;

- нажать на вкладку «Поиск», дождаться полного сканирования каналов;

- получить изображение телеканалов на новых частотах.





Второй вариант – в телевизионной приставке эфирного телевидения «ZALA» сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и настроить приставку по конкретным номерам радиочастотных каналов, указанным на сайте оператора.





Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм необходимо произвести настройку телеканалов согласно инструкции (руководству пользователя) к телевизионному приемнику или телевизионной приставке.





Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно в телефонном центре обслуживания клиентов по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).





«Белтелеком» отмечает, что указанные работы будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения, и приносит извинения за доставленные неудобства.







