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«Белтелеком» предупреждает: настройки в телевизоре придется менять
Источник материала: Партизан
Пользователям «ZALA» нужно быть внимательными Кое-какие настройки в домашнем ТВ придется менять вручную.
Работы по модернизации РПО «Белтелеком» планирует начать 30 августа нынешнего года и поэтапно проводить их вплоть до 31 декабря (подробный график можно узнать
Когда технические работы будут завершены, изменятся и радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Поэтому пользователям потребуется самостоятельно перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.). Так, абоненты услуги «Эфирная ZALA» смогут настроить оборудование автоматически или вручную. При автоматическом способе потребуется сбросить настройки ранее отсканир �анных телеканалов и провести повторное сканирование. Для этого необходимо:
- включить приставку;
- после загрузки «Эфирная ZALA» нажать кнопку «Menu» на пульте приставки;
- найти вкладку «Настройки», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- выбрать «Удалить все», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- подтвердить, что вы хотите удалить все каналы, нажав «Да»;
- перейти на «Автосканирование», нажать на пульте кнопку «Ок»;
- нажать на вкладку «Поиск», дождаться полного сканирования каналов;
- получить изображение телеканалов на новых частотах.
Второй вариант – в телевизионной приставке эфирного телевидения «ZALA» сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и настроить приставку по конкретным номерам радиочастотных каналов, указанным на сайте оператора.
Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм необходимо произвести настройку телеканалов согласно инструкции (руководству пользователя) к телевизионному приемнику или телевизионной приставке.
Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно в телефонном центре обслуживания клиентов по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).
«Белтелеком» отмечает, что указанные работы будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения, и приносит извинения за доставленные неудобства.
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Пользователям «ZALA» нужно быть внимательными Кое-какие настройки в домашнем ТВ придется менять вручную.
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