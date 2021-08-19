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"Формула-1" официально объявила об отмене Гран-при Японии из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Организаторы "Формулы-1" официально подтвердили отмену Гран-при Японии.
"После консультаций с промоутером этапа и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне в связи с продолжающимися сложностями, вызванными пандемией,
В "Формуле-1" работают над пересмотренной версией календаря и объявят детали в ближайшие недели.
"В минувшем году и в этом сезоне "Формула-1" продемонстрировала умение адаптироваться и находить решения в условиях неопределенности, мы рады большому интересу со стороны организаторов Гран-при по поводу проведения этапов", - сказано в заявлении.
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Организаторы "Формулы-1" официально подтвердили отмену Гран-при Японии.
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