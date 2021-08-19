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Продолжение темы: почему архиерейские струи на гербе Гродненской епархии изменили цвет

19.08.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно на гербе Гродненской епархии вместо бело-красных лент вдруг появились фиолетовые.



Как эти нововведения трактует сама Белорусская Православная церковь, узнал МЛЫН.BY.

Новые цвета на гербе Гродненской епархии — это и в самом деле не фейк, отдельные элементы дизайна были изменены. 

— В некоторых СМИ и социальных сетях это вызвало негативную реакцию. И основной критический посыл состоял в том, что в новом гербе якобы были убраны бело-красно-белые полосы и они стали фиолетовыми, — рассказывает священник, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Игорь Васько. — Однако в изменениях герба нет никакого политического подтекста. Существует практика, когда для нового архиерея разрабатывается свой герб или меняются какие-то отдельные элементы старого. Что касается утверждения, что красный и белый цвета заменены на фиолетовый, то это некорректное утверждение. Действительно, их сочетание издревле присутствует на архиерейском облачении и имеет свою символику. С известным флагом это никак не связано.

Полосы на архиерейской мантии называются «источниками» или струями. Они означают благодать учительства и обилие разнообразных дарований, изливаемых через архиерея на паству. Само их название восходит к словам Иисуса Христа: «Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой» (Ин 7. 38). Что касается цветовой символики, то она в олне понятна. Красный цвет – это цвет крови Спасителя, пролитой за спасение мира, а белый — цвет чистоты, непорочности и света, а также символизирует воду, излитую из ребра Иисуса Христа, пробитое римским воином после смерти Спасителя на кресте.

В настоящее время все архиереи Русской Православной Церкви носят красно-белые источники на своих мантиях, и эта практика имеет глубокие исторические корни. Использование этих цветов засвидетельствовано уже как минимум в XII веке. При этом важно отметить, что архиерейская мантия также имеет свой определенный цвет. Патриарх носит мантию зеленого цвета, митрополит — голубую. А вот епископ, как правило, облачается в фиолетовую мантию.

Новые ленты на гербе Гродненской епархии как раз и символизируют фиолетовую архиерейскую мантию, обрамленную бело-красно-белыми «источниками», которые там по-прежнему присутствуют. Таким образом, фиолетовый цвет на обновленном гербе не заменяет другие цвета, а лишь их дополняет.
 
 
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Недавно на гербе Гродненской епархии вместо бело-красных лент вдруг появились фиолетовые.
 
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