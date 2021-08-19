Польша стягивает войска к границе с Беларусью

Польша направила к границе с Беларусью более 900 военнослужащих для обеспечения безопасности после резкого увеличения числа незаконных проникновений в страну.



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Как заявил в своем микроблоге министр обороны Мариуш Блащак, «польская армия поддерживает пограничную службу в охране границы с Беларусью... В этой операции задействовано более 900 военнослужащих».

В заявлении МВД Польши сообщается, что в операции участвуют около 1000 военнослужащих. Ведомство также заявило, что в случае необходимости к границе могут быть отправлены дополнительные военные и полицейские, пишет «ГА».

По данным ведомства, в этом месяце незаконно пересечь польско-белорусскую границу попытались 2100 человек, в том числе 138 за последние 24 часа. Из них 1342 человека не допустили к пересечению границы, а 758 были задержаны.

В пограничной службе отметили, что за весь 2020 год было задержано 122 нелегальных мигранта.

Правительство Польши сообщило во вторник, что одобрило законопроект об ускорении процесса депортации нелегальных мигрантов.

В свою очередь телеканал TVN24 сообщил, что около 50 мигрантов, не пропущенных ни белорусскими, ни польскими пограничниками, разбили на границе импровизированный лагерь.