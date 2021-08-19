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«Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность». Лорак удивила поклонников нарядом

19.08.2021 10:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность». Лорак удивила поклонников нарядом
Фото: anilorak / Instagram
Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы строит карьеру в России, впервые с 2014 года дала концерт на родине. 16-го и 17 августа она выступила в ночных клубах Одессы. Фотографии с первого концерта Лорак выложила на своей странице в Instagram.

"Мы с вами были единым целым. Так звучит любовь… Спасибо всем за эти незабываемые эмоции!" – написала 42-летняя певица.


На одном из снимков она стоит на сцене на шпильках в полный рост, в белых облегающих шортах с высоким поясом почти под грудь и в таком же топе, стилизованном под бюстгальтер. Концертный костюм вызвал недоумение у некоторых подписчиков Ани Лорак.

"Белый костюм не очень… Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы, как памперс, некрасиво", – написала разочарованная поклонница dasha111___kon111.


"Согласна с вами, хочется слушать красивое пение, а не пялиться в промежность, которая у тебя перед глазами. Зачем это выставлять напоказ?" – удивилась saltykova29.


"Трусы классные, с камушками", – потроллила певицу lenahappy8.


"Блин, ну что за костюм? Красивая женщина, и в памперсе на сцене... Так и смотрится, извините уж", – написала tyunikova_natali.



Контекст:


Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года Лорак живет и работает в России.
 
 
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