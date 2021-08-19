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В ДТП на пересечении Победителей-Радужная в Минске пострадали 6 человек
Источник материала: БT
Не уступил дорогу Mercedes при повороте налево - это предварительная версия ДТП на пересечении Победителей-Радужная в Минске. Там пострадали 6 человек. От удара Volkswagen выбросило за пределы дороги, где машина опрокинулась. В результате аварии травмы получили водители и пассажиры в обоих авто.
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Не уступил дорогу Mercedes при повороте налево - это предварительная версия ДТП на пересечении Победителей-Радужная в Минске. Там пострадали 6 человек. От удара Volkswagen...
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