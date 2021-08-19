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В Несвиже пьяный водитель таранил заборы
Источник материала: БT
Пьяным таранил заборы. Сразу несколько очевидцев в Несвиже рассказали милиции о неадекватном поведении водителя на дороге. Сначала лихач снес бетонный забор у кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома, вскоре застрял на участке, и его задержали.
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Пьяным таранил заборы. Сразу несколько очевидцев в Несвиже рассказали милиции о неадекватном поведении водителя на дороге. Сначала лихач снес бетонный забор у...
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