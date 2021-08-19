В Несвиже пьяный водитель таранил заборы

Источник материала: БT

Пьяным таранил заборы. Сразу несколько очевидцев в Несвиже рассказали милиции о неадекватном поведении водителя на дороге. Сначала лихач снес бетонный забор у кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома, вскоре застрял на участке, и его задержали.



Освидетельствование показало свыше 1,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе у 48-летнего мужчины.



