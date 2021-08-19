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В Несвиже пьяный водитель таранил заборы

19.08.2021 10:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пьяным таранил заборы. Сразу несколько очевидцев в Несвиже рассказали милиции о неадекватном поведении водителя на дороге.  Сначала лихач снес бетонный забор у кафе, а после, не вписавшись в поворот, сломал ограждение частного дома, вскоре застрял на участке,  и его задержали. 

Освидетельствование показало  свыше 1,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе у 48-летнего мужчины. 



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Пьяным таранил заборы. Сразу несколько очевидцев в Несвиже рассказали милиции о неадекватном поведении водителя на дороге.  Сначала лихач снес бетонный забор у...
 
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