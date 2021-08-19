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Блогер Vadimati объявил голодовку – его приговорили к 25 суткам
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Задержанного накануне в Щучине гродненца Вадима Ермашука (блогера Vadimati) отправили почти на месяц за решетку.
Как сообщают
Три дня Вадим отказывался от пищи, со слов адвоката, — близкие надеются убедить его начать есть. Отбывать 25-суточный срок он будет в местном изоляторе.
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Задержанного накануне в Щучине гродненца Вадима Ермашука (блогера Vadimati) отправили почти на месяц за решетку.
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