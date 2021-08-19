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Блогер Vadimati объявил голодовку – его приговорили к 25 суткам

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Задержанного накануне в Щучине гродненца Вадима Ермашука (блогера Vadimati) отправили почти на месяц за решетку.

Блогер Vadimati объявил голодовку – его приговорили к 25 суткам

Как сообщают местные СМИ, известного в регионе блогера, чью трогательную фотогалерею мы публиковали накануне, судил судья Дмитрий Циунчик по ст. 24.23 КоАП за якобы призывы приехать на спортивное массовое мероприятие — на скейт-площадку в Щучине.

Три дня Вадим отказывался от пищи, со слов адвоката, — близкие надеются убедить его начать есть. Отбывать 25-суточный срок он будет в местном изоляторе.

 
 
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Задержанного накануне в Щучине гродненца Вадима Ермашука (блогера Vadimati) отправили почти на месяц за решетку.
 
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