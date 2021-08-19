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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар подскочил до максимума за 23 дня утром 19 августа на белорусской бирже Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.

По информациина 10:06:Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0150 BYN до 2,5218 BYN/USD.Американец укрепляется уже третий день, а до этого он находился на минимуме за два месяца.Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.Курс российского рубля снизился всего на 0,0022 BYN до 3,4095 BYN/100 RUB.Утром в Москве на валютной бирже доллар прибавил сразу 68 копеек и преодолел отметку 74,00 российских рублей, остановившись на уровне 74,09 RUB/USD.Евро за прошедшие сутки подорожал на 53 копейки до 86,53 российских рублей, а вчера он был на минимуме за 13 месяцев.