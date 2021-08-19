ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар подскочил до максимума за 23 дня утром 19 августа на белорусской бирже

19.08.2021 10:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доллар подскочил до максимума за 23 дня утром 19 августа на белорусской бирже
Иллюстративное фото
На старте торгов в Минске белорусский рубль уступает евро и доллару. Валютная корзина дорожает на 0,20% до максимума за 10 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:06:

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0150 BYN до 2,5218 BYN/USD.

Американец укрепляется уже третий день, а до этого он находился на минимуме за два месяца.

Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0022 BYN до 3,4095 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Утром в Москве на валютной бирже доллар прибавил сразу 68 копеек и преодолел отметку 74,00 российских рублей, остановившись на уровне 74,09 RUB/USD.

Евро за прошедшие сутки подорожал на 53 копейки до 86,53 российских рублей, а вчера он был на минимуме за 13 месяцев.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Отключение SWIFT отбросит Беларусь как минимум на 25 лет назад - эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by