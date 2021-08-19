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Доллар подскочил до максимума за 23 дня утром 19 августа на белорусской бирже
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0150 BYN до 2,5218 BYN/USD.
Американец укрепляется уже третий день, а до этого он находился на минимуме за два месяца.
Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.
Курс российского рубля снизился всего на 0,0022 BYN до 3,4095 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Утром в Москве на валютной бирже доллар прибавил сразу 68 копеек и преодолел отметку 74,00 российских рублей, остановившись на уровне 74,09 RUB/USD.
Евро за прошедшие сутки подорожал на 53 копейки до 86,53 российских рублей, а вчера он был на минимуме за 13 месяцев.
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Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 2,9450 BYN/EUR до максимума за неделю.
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