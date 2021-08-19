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"Власти пошли на тотальное уничтожение"

19.08.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Был бы человек, а статья найдется" Политобозреватель Александр Класковский - о разгроме старейшего в стране независимого информагентства.

"Власти пошли на тотальное уничтожение"
Политический обозреватель Александр Класковский в интервью Голосу Америки - о разгроме силовиками старейшего белорусского информационного агентства БелаПАН и других негосударственных СМИ
 
 
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"Был бы человек, а статья найдется" Политобозреватель Александр Класковский - о разгроме старейшего в стране независимого информагентства.
 
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