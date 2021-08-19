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"Власти пошли на тотальное уничтожение"
Источник материала: Партизан
"Был бы человек, а статья найдется" Политобозреватель Александр Класковский - о разгроме старейшего в стране независимого информагентства.
Политический обозреватель Александр Класковский в интервью
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"Был бы человек, а статья найдется" Политобозреватель Александр Класковский - о разгроме старейшего в стране независимого информагентства.
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