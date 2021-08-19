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"Снизить риск для персонала": ООН перевела сотрудников из Афганистана в Казахстан

19.08.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ООН перевела около 100 иностранных сотрудников из Афганистана в Казахстан, в то время как международное сообщество ждет, чтобы понять, стабилизируется ли ситуация после захвата власти Талибаном.

«Это временная мера, призванная позволить ООН и дальше оказывать помощь народу Афганистана с минимальными перебоями и в то же время снизить риск для персонала ООН», – заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Сотрудники ООН будут переведены во временный офис в Алматы, где они будут работать удаленно.

До настоящего времени в Афганистане работало около 300 иностранных сотрудников ООН и около 3 тысяч местных сотрудников.

«Это возможность сократить присутствие по очевидным причинам», – сказал Дюжаррик, отметив, что сотрудники вернутся, когда ООН почувствует, что «ситуация это позволяет».
 
 
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ООН перевела около 100 иностранных сотрудников из Афганистана в Казахстан, в то время как международное сообщество ждет, чтобы понять, стабилизируется ли ситуация...
 
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