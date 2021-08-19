Источник материала: UDF



Вадим Ермашук перед задержанием посетил в Гродно суд над участницами протестов / instagram.com/ermashukvadimati​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненского блогера Вадима Ермашука осудили на 25 суток По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.

Приговор был озвучен в Щучинском районном суде в четверг. Блогера наказали якобы за призывы приехать на спортивное мероприятие — на скейт-площадку в этом районном центре.По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.Перед поездкой в Щучин в понедельникпосетил в Гродно суд, в котором озвучили приговор троим участницам протестов. В прошлом году Ермашука оштрафовали за участие в уличной акции.