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Гродненского блогера Вадима Ермашука осудили на 25 суток

19.08.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гродненского блогера Вадима Ермашука осудили на 25 суток
Вадим Ермашук перед задержанием посетил в Гродно суд над участницами протестов / instagram.com/ermashukvadimati​
Гродненского блогера Вадима Ермашука (Vadimati) осудили на 25 суток административного ареста. Его задержали 16 августа — он приехал в Щучин снимать юмористический ролик для своего Instagram.

Приговор был озвучен в Щучинском районном суде в четверг. Блогера наказали якобы за призывы приехать на спортивное мероприятие — на скейт-площадку в этом районном центре.

По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.

Перед поездкой в Щучин в понедельник Вадим Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучили приговор троим участницам протестов. В прошлом году Ермашука оштрафовали за участие в уличной акции.
 
Теги: Гродно
 
 
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По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.
 
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