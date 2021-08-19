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Гродненского блогера Вадима Ермашука осудили на 25 суток
Источник материала: UDF
Вадим Ермашук перед задержанием посетил в Гродно суд над участницами протестов / instagram.com/ermashukvadimati
Приговор был озвучен в Щучинском районном суде в четверг. Блогера наказали якобы за призывы приехать на спортивное мероприятие — на скейт-площадку в этом районном центре.
По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.
Перед поездкой в Щучин в понедельник Вадим Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучили приговор троим участницам протестов. В прошлом году Ермашука оштрафовали за участие в уличной акции.
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По словам адвоката, Ермашук все три дня за решеткой отказывался от еды.
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