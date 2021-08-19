ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

19.08.2021 10:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

На брусчатке роты почетного караула из четырнадцати стран. Традиционно белорусы в их числе. Вместе с нашим парадным расчетом у Кремлевских стен прогремит и военный оркестр Министерства обороны страны.

Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

Для участия в военно-музыкальной баталии отобраны 50 солдат из элитного подразделения. Свои действия каждый знает на зубок. Формат мероприятия не предполагает «победителей» и «побежденных». Хотя дух состязания, конечно же, присутствует. Музыкальная баталия займет всего семь минут. Москвичи и гости российской столицы увидят самое-самое.

Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный военный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, полковник:
В этом году мы приняли решение использовать современные обработки, что, конечно, нашим коллегам из роты почетного караула не совсем привычно и стандартно. Мы делаем общее шоу, оно получилось лаконичное, никто не выделяется. В начале работает оркестр, потом подключается рота, и получается совместное, цельное, интересное произведение.

Роты почётного караула из 14 стран. В Москве 27 августа состоится международный фестиваль «Спасская башня»

Темп движения – 120 шагов в минуту. Синхронный марш и поочередное передергивание затвора тоже создают звуки музыки. Шесть часов пять дней в неделю, чтобы совсем скоро ровным строем, чеканя шаг, промаршировать один за другим, но уже по Красной площади. Поражая всех невероятной слаженностью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я ня думаў, што нас праслухоўваюць». Зьняволены пра зьліты аўдыёзапіс. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by