Цифра дня. Одно из самых массовых уголовных дел в истории независимой Беларуси

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Это брестское «хороводное дело», суды по которому напоминают конвейер.

108 гражданам предъявлены обвинения

За активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК.

Как сообщил БЕЛТА Следственный комитет по Брестской области, в настоящее время девять уголовных дел по обвинению 88 человек, которые принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, переданы прокурору для направления в суд.

70 местных жителей уже приговорены.

Напомним, в апреле на суде по «хороводному делу» 11 обвиняемых отказывались садиться, пока в зал не пустят СМИ и зрителей. «Я постою», — сказала одна из обвиняемых по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.