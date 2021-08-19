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Цифра дня. Одно из самых массовых уголовных дел в истории независимой Беларуси
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это брестское «хороводное дело», суды по которому напоминают конвейер.
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гражданам
предъявлены обвинения
За активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК.
Как сообщил
70 местных жителей уже приговорены.
Напомним, в апреле на суде по «хороводному делу» 11 обвиняемых отказывались садиться, пока в зал не пустят СМИ и зрителей. «Я постою», — сказала одна из обвиняемых
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Это брестское «хороводное дело», суды по которому напоминают конвейер.
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