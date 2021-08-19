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5 привычек, которые приближают твой инфаркт
Источник материала: UDF
Фото: Getty Images
Всем известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире. И многие уверены, что проблемы с сердцем и сосудами присущи исключительно пожилым, но, к сожалению, это не так. Такие грозные заболевания, как инфаркт или инсульт, могут случиться и в молодом возрасте.
О том, что действительно спасет твое сердце, как продлить его здоровье, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-кардиологом Варварой Дзвониской.
Почему сердечно-сосудистые заболевания молодеют?
К сожалению, проблемы с сердечно-сосудистой системой все чаще возникают у молодых людей и людей среднего возраста.
Сегодня научно установлена связь заболеваний сердца и сосудов с такими факторами риска, как избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни и, конечно, неспособность справиться со стрессом, особенно в нашем неспокойном мире.
Хорошая новость заключается в том, что большинство факторов риска можно скорректировать, изменив образ жизни. Представь человека в возрасте 40 лет, который курит, имеет избыточный вес и ведет малоподвижный образ жизни. В этом случае риск развития проблем с сосудами и сердцем такой же, как у 60-летнего человека, который ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. С этим человеком могут произойти характерные для пожилых события, но в молодом возрасте.
Как наш образ жизни влияет на наше сердце?
Здоровые привычки должны прививаться с самого детства – это очень важно. Молодые люди о здоровье сердца задумываются нечасто, а в пожилом возрасте человек получит те проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые он «заслужил» за все годы своим образом жизни. Вот привычки, которые вносят свой негативный вклад в наше здоровье.
Курение
Для того чтобы сберечь свое сердце и предупредить развитие сердечно-сосудистых «катастроф», необходимо отказаться от вредных привычек. Самая пагубная – курение. Риск развития инфаркта миокарда у курящих пациентов в 4-5 раз выше, чем у некурящих. Это очень много.
Курение способствует развитию атеросклероза, стимулирует процессы тромбообразования, из-за него ухудшается кровоток в органах и тканях – они недополучают кислородного питания, и долго такая ситуация для сердца и сосудов продолжаться не может. Сердце начинает работать «на повышенных оборотах» с недостатком питания, и в какой-то момент может произойти катастрофа.
Если есть такая проблема, то лучше обратиться к специалистам. Здесь возможна и медикаментозная терапия, направленная на уменьшение никотиновой зависимости. Хотя это серьезные препараты, которые применяются по схеме, – самому человеку необходимо осознать, что важно бросить курить любым способом.
Важно отметить, что после отказа от курения сердечно-сосудистые риски через несколько лет приближаются к уровню никогда не куривших людей. Бывшим курильщикам становится легче ходить и бегать, у них улучшается работа легких, исчезают кашель и одышка.
Необходимо помнить, что в отказе от курения существуют критические периоды – после первого, шестого, двенадцатого месяца, в это время можно набрать вес. Но нужно понимать, что в случае набора веса, который тоже является фактором риска развития проблем с сердцем, польза отказа от курения значимо выше.
В своей практике я встречала курильщиков со стажем, которые легко бросили курить, но только после уже случившегося инфаркта.
Когда случается такое серьезное событие, приходит понимание, что жизнь может поменяться в одночасье неотвратимо,и бросить курить оказывается намного проще. Если курящему человеку удается бросить курить раньше, чем случиться инфаркт или инсульт, то это большой шаг в сторону здоровья, правильного образа жизни и отсутствия болезней в будущем.
Малоподвижный образ жизни
Второй фактор риска – малоподвижный образ жизни. Люди проводят много времени за компьютером, что сводит к минимуму физические нагрузки.
Сердцу нужны тренировки. Главное в физической активности – это регулярность. Конечно, если нет возможности заниматься спортом, советы достаточно простые и всем известные: не использовать лифт, ходить во время разговора по телефону, пройти лишнюю автобусную остановку.Именно физические нагрузки замедляют процесс старения всего организма, в том числе сосудов и сердца.
Поставь реальную цель: это должна быть пусть небольшая, но ежедневная физическая активность. Составить план и уже потом постепенно наращивать длительность и интенсивность занятий. Нужно выбрать вид спорта, от которого получаешь удовольствие и к которому лежит душа. Выбор неподходящего вида спорта приведет к нерезультативности тренировок и снизит самооценку, что приведет к отказу от них.
Действительно очень сложно выделить время для спорта в современном мире: работа всё поглощает. Люди приходят после работы уставшие, в стрессе, и крайне сложно выделить время, если ты не понимаешь для чего тебе это нужно.
А нужно для того, чтобы оставшуюся жизнь быть здоровым и чувствовать себя хорошо. Потому как с возрастом даже у людей, которые ведут правильный образ жизни, могут появиться проблемы со здоровьем. Совершенно точно, что в наших силах хотя бы замедлить этот процесс.
Несбалансированное питание
Питание не менее значимый фактор воздействия на организм человека, который действует на протяжении всей жизни. Конечно, многое зависит от культуры питания, и идет, наверное, с детства. Основа здорового питания – соответствие калорийности пищи энергозатратам организма, правильный баланс белков, жиров и углеводов. Нередко количество белка значительно меньше в нашем рационе, чем рекомендовано, а простых углеводов больше. Желательно какое-то время за этим следить, чтобы потом выбирать в своем рационе правильное соотношение. У людей с ожирением мышцы ослаблены, и сердцу приходится работать с большей силой.
Постоянный стресс
Стресс по сути является барьером, мешающим изменить образ жизни. Когда человек в стрессе, у него нет четкого плана действий, нет понимания, зачем ему это нужно. Вообще, стресс – это защитная реакция организма, и естественный и необходимый процесс, который помогает человеку адаптироваться и двигаться дальше.
Однако избыточный стресс в жизни современного человека – на работе, дома, из-за постоянного перенапряжения – может стать основой различных средечно-сосудистых заболеваний.
Один из лучших способов борьбы со стрессом – физическая активность, своевременное ограничение факторов, вызывающих тревожность и волнение, соблюдение режима труда и отдыха, техники медитации, расслабления и, конечно, чувство юмора и оптимизм.
Гонка за достижениями и успехом, желание всё сделать быстрее, лучше, огромный поток информации не лучшим образом сказываются на всем организме и прежде всего на сердце. Так что рисовать, заботиться о близких, читать книги, заниматься спортом, высыпаться – это лучшее решение, чтобы уменьшить влияние стресса на сердечно-сосудистую систему.
Употребление алкоголя
Я работаю в отделении аритмологии, где пациенты рассказывают, что нередко отмечают возникновение аритмии после приема алкоголя. В мае 2021 года вышло исследование, которое подтвердило эту закономерность: в первые 3-4 часа после приема алкоголя значимо увеличивается риск развития аритмии и сохраняется еще в течение 9 часов. Алкоголь сильно влияет на сердце. Если раньше мы говорили, что умеренное потребление алкоголя – это возможно, то сейчас вообще рекомендуем воздержаться от него.
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Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире.
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