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Пограничники Польши вытесняют в Беларусь группу беженцев из Афганистана
Источник материала: СТВ
Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В знак протеста те организовали стихийный лагерь на территории Польши. Представителям нашей погранслужбы мигранты рассказали, что сообщили польской стороне о намерении подать прошения о предоставлении убежища и то, что они отказываются пересекать границу в Беларусь.
Также сообщается, что польской стороной были приглашены журналисты. В их присутствии людям раздавалась вода.
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Госпогранкомитет сообщил, что польские пограничники вытесняют на территорию Беларуси группу беженцев. Среди них в основном граждане Афганистана, сообщили в...
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