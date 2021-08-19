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19 августа во Дворце Независимости обсудят защиту финрынка и борьбу с зарплатами в конвертах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защита финансового рынка Беларуси. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. 19 августа во Дворце Независимости будет рассмотрен ряд важных вопросов экономического блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что к главе государства приглашены министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля. Подробности – в следующих выпусках.
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Новости Беларуси. Защита финансового рынка Беларуси. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. 19 августа во Дворце Независимости...
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