19 августа во Дворце Независимости обсудят защиту финрынка и борьбу с зарплатами в конвертах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Защита финансового рынка Беларуси. Комфортные условия для плательщиков и борьба с зарплатами в конвертах. 19 августа во Дворце Независимости будет рассмотрен ряд важных вопросов экономического блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Известно, что к главе государства приглашены министр по налогам и сборам и глава Комитета госконтроля. Подробности – в следующих выпусках.