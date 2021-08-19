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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Кремлевский мамковед:» Алина Кабаева косвенно подтвердила слухи о замужестве с Путиным Гимнастка уже не скрывает факт брака с первым лицом государства.

, предпочитающая скрывать личную жизнь и не афишировать отношения с, косвенно подтвердила слухи о замужестве с президентом: на программу «60 минут», посвященную незаслуженной победе израильской гимнастки на летних Олимпийских играх в Токио, Кабаева пришла с кольцом на безымянном пальце.Несмотря на то, что ролик с комментарием Кабаевой вскоре был заменен на аналогичный, но без кольца, ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка в целом не скрывает факт брака с первым лицом государства: публичное появление с обручальным кольцом больше напоминает не глупую ошибку, а заранее обдуманный шаг.Отметим также, что для публичного появления Кабаева выбрала красное платье Oscar de la Renta стоимостью более четверти миллиона рублей (около 3450 долларов, - С.), –Кремлевский мамковед.