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«Кремлевский мамковед:» Алина Кабаева косвенно подтвердила слухи о замужестве с Путиным

19.08.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Такой вывод делают авторы популярного телеграм-канала «Кремлевский мамковед» (Рунет), а также делятся «бесценными» любопытными наблюдениями.

«Кремлевский мамковед:» Алина Кабаева косвенно подтвердила слухи о замужестве с Путиным

Алина Кабаева, предпочитающая скрывать личную жизнь и не афишировать отношения с Владимиром Путиным, косвенно подтвердила слухи о замужестве с президентом: на программу «60 минут», посвященную незаслуженной победе израильской гимнастки на летних Олимпийских играх в Токио, Кабаева пришла с кольцом на безымянном пальце.


Несмотря на то, что ролик с комментарием Кабаевой вскоре был заменен на аналогичный, но без кольца, ситуация позволяет сделать вывод, что гимнастка в целом не скрывает факт брака с первым лицом государства: публичное появление с обручальным кольцом больше напоминает не глупую ошибку, а заранее обдуманный шаг.

Отметим также, что для публичного появления Кабаева выбрала красное платье Oscar de la Renta стоимостью более четверти миллиона рублей (около 3450 долларов, - С.), – заключает Кремлевский мамковед.
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Гимнастка уже не скрывает факт брака с первым лицом государства.
 
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