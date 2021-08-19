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На БелАЭС нужно менять один из элементов возбудителя турбогенератора

19.08.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На БелАЭС нужно менять один из элементов возбудителя турбогенератора
Фото: nn.by
12 июля на БелАЭС сработала автоматическая система защиты генератора. Сейчас на первом энергоблоке завершена ревизия оборудования и технологических систем, сообщает Минэнерго.

Возникла необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.

После дополнительных испытаний и диагностики блок включат в сеть, уверяет Минэнерго.

По их завершению на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, уверяет Минэнерго.
 
 
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После дополнительных испытаний и диагностики блок включат в сеть.
 
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