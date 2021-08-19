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На БелАЭС нужно менять один из элементов возбудителя турбогенератора
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Возникла необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.
После дополнительных испытаний и диагностики блок включат в сеть, уверяет Минэнерго.
По их завершению на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, уверяет Минэнерго.
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После дополнительных испытаний и диагностики блок включат в сеть.
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