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Интересные функции Viber

Функции о которых мало кто знает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Секретные функции Viber, о которых мало кто знает: они будут полезны каждому Viber является одним из самых популярных мессенджеров в мире.

Об этом пишетViber является одним из самых популярных мессенджеров в мире, который установили на сотнях тысяч телефонов. С помощью приведенных ниже функций можно расширить возможности в приложении и избавиться от нежелательного внимания.В приложении от незнакомцев можно скрыть снимок. Сделать это можно в "Настройках", если выбрать пункт "Конфиденциальность" и отключить опцию видимости фото для незнакомых пользователей;Переписку с некоторыми людьми иногда нужно скрыть, чтобы никто их не увидел. Для этого можно скрывать отдельные чаты, нажимая на них и задерживая палец на нужном контакте. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Скрыть". После этого вам будет предложено ввести пароль, с помощью которого можно будет сделать чат видимым;Также можно выставить настройки таким образом, чтобы собеседник не знал, прочитали ли вы его сообщение или нет. Для этого в меню "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность" и дезактивируем галочку на пункте "Изменение";Так, можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на другой. Для этого нужно задержать прикосновение на набранном тексте и выбрать "перевод";В приложении можно скрывать свой текущий сетевой статус. Для этого нажмите "Настройки" выбираем "Конфиденциальность" и отключите параметр "В сети". После этого посторонние не будут знать, когда вы используете Viber. Но вместе с тем и вы не сможете видеть, кто из других пользователей онлайн.Это далеко не весь список удобных функций, но наверняка как минимум одна из перечисленных возможностей вам пригодится.