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Секретные функции Viber, о которых мало кто знает: они будут полезны каждому
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
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Интересные функции Viber
Viber является одним из самых популярных мессенджеров в мире, который установили на сотнях тысяч телефонов. С помощью приведенных ниже функций можно расширить возможности в приложении и избавиться от нежелательного внимания.
Функции о которых мало кто знает
Скрытие фото. В приложении от незнакомцев можно скрыть снимок. Сделать это можно в "Настройках", если выбрать пункт "Конфиденциальность" и отключить опцию видимости фото для незнакомых пользователей;
Скрыть чат. Переписку с некоторыми людьми иногда нужно скрыть, чтобы никто их не увидел. Для этого можно скрывать отдельные чаты, нажимая на них и задерживая палец на нужном контакте. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Скрыть". После этого вам будет предложено ввести пароль, с помощью которого можно будет сделать чат видимым;
Невидимое прочтение. Также можно выставить настройки таким образом, чтобы собеседник не знал, прочитали ли вы его сообщение или нет. Для этого в меню "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность" и дезактивируем галочку на пункте "Изменение";
Перевод переписки. Так, можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на другой. Для этого нужно задержать прикосновение на набранном тексте и выбрать "перевод";
В сети. В приложении можно скрывать свой текущий сетевой статус. Для этого нажмите "Настройки" выбираем "Конфиденциальность" и отключите параметр "В сети". После этого посторонние не будут знать, когда вы используете Viber. Но вместе с тем и вы не сможете видеть, кто из других пользователей онлайн.
Это далеко не весь список удобных функций, но наверняка как минимум одна из перечисленных возможностей вам пригодится.
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Viber является одним из самых популярных мессенджеров в мире.
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