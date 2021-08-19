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Секретные функции Viber, о которых мало кто знает: они будут полезны каждому

19.08.2021 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Секретные функции Viber, о которых мало кто знает: они будут полезны каждому
Фото: Pixabay
Разработчики программы Viber поделились о скрытых для большинства людей функциях. В частности, они помогут удобнее пользоваться программой и расширить список возможностей.

Об этом пишет gsminfo.

Интересные функции Viber


Viber является одним из самых популярных мессенджеров в мире, который установили на сотнях тысяч телефонов. С помощью приведенных ниже функций можно расширить возможности в приложении и избавиться от нежелательного внимания.

Функции о которых мало кто знает


Скрытие фото. В приложении от незнакомцев можно скрыть снимок. Сделать это можно в "Настройках", если выбрать пункт "Конфиденциальность" и отключить опцию видимости фото для незнакомых пользователей;

Скрыть чат. Переписку с некоторыми людьми иногда нужно скрыть, чтобы никто их не увидел. Для этого можно скрывать отдельные чаты, нажимая на них и задерживая палец на нужном контакте. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Скрыть". После этого вам будет предложено ввести пароль, с помощью которого можно будет сделать чат видимым;


Невидимое прочтение. Также можно выставить настройки таким образом, чтобы собеседник не знал, прочитали ли вы его сообщение или нет. Для этого в меню "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность" и дезактивируем галочку на пункте "Изменение";

Перевод переписки. Так, можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на другой. Для этого нужно задержать прикосновение на набранном тексте и выбрать "перевод";

В сети. В приложении можно скрывать свой текущий сетевой статус. Для этого нажмите "Настройки" выбираем "Конфиденциальность" и отключите параметр "В сети". После этого посторонние не будут знать, когда вы используете Viber. Но вместе с тем и вы не сможете видеть, кто из других пользователей онлайн.

Это далеко не весь список удобных функций, но наверняка как минимум одна из перечисленных возможностей вам пригодится.
 
 
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Viber является одним из самых популярных мессенджеров в мире.
 
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