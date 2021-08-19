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Виновный посмертно: год назад не стало Геннадия Шутова
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Давление на семью убитого брестчанина продолжается.
Год назад 19 августа в военном госпитале Минска умер 44-летний Геннадий Шутов. 11 августа он
Сначала Геннадия привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».
Впоследствии следствие назвало имя военного, который выстрелил в безоружного Геннадия Шутова, однако виновным в произошедшем признали… самого Шутова.
Так, стало известно, что выстрел в голову Геннадия Шутова произвел военнослужащий в/ч № 89417
Его, а также прапорщика Арсения Голицына признали потерпевшими от действий Геннадия Шутова и находящегося в тот вечер вместе с ним Александра Кордюкова.
Суд признал Шутова и Кордюкова
Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима. Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
Похоронили Геннадия в Жабинке, где он родился и вырос.
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Давление на семью убитого брестчанина продолжается.
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