Виновный посмертно: год назад не стало Геннадия Шутова

Источник материала: Салiдарнасць

Давление на семью убитого брестчанина продолжается.





Год назад 19 августа в военном госпитале Минска умер 44-летний Геннадий Шутов. 11 августа он получил огнестрельное ранение в голову в Бресте во время массовых протестов.

Сначала Геннадия привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

Впоследствии следствие назвало имя военного, который выстрелил в безоружного Геннадия Шутова, однако виновным в произошедшем признали… самого Шутова.

Так, стало известно, что выстрел в голову Геннадия Шутова произвел военнослужащий в/ч № 89417 капитан Роман Гаврилов .

Его, а также прапорщика Арсения Голицына признали потерпевшими от действий Геннадия Шутова и находящегося в тот вечер вместе с ним Александра Кордюкова.

Суд признал Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия , а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима. Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Похоронили Геннадия в Жабинке, где он родился и вырос.