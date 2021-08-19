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Новое ЧП произошло на МТЗ
Источник материала: Навiны
Новое ЧП произошло на Минском тракторном заводе.
По данным МЧС, накануне в полдень поступило сообщение о «загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившегося на площади 10 кв. метров масла в заточном отделении одноэтажного кирпичного здания механического цеха №5».
В результате ЧП был поврежден заточной станок, закопчено помещение.
Причина пожара устанавливается.
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Новое ЧП произошло на Минском тракторном заводе.
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