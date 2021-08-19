Новое ЧП произошло на МТЗ

Новое ЧП произошло на Минском тракторном заводе.





По данным МЧС, накануне в полдень поступило сообщение о «загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившегося на площади 10 кв. метров масла в заточном отделении одноэтажного кирпичного здания механического цеха №5».

В результате ЧП был поврежден заточной станок, закопчено помещение.

Причина пожара устанавливается.

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