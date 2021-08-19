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Мэр испанского города Хихона отменила корриду из-за неполиткорректных кличек быков

19.08.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Мэр испанского города Хихона Ана Гонсалес отменила проведение боя быков, возмутившись из-за неполиткорректных кличек животных: «феминист» и «нигериец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр испанского города Хихона отменила корриду из-за неполиткорректных кличек быков

Это решение возмутило как поклонников корриды, так и заводчиков быков. Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения. А заводчики быков заявили, что 35-летняя родословная животных «чужда социальному и политическому контексту».

 
 
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Новости Испании. Мэр испанского города Хихона Ана Гонсалес отменила проведение боя быков, возмутившись из-за неполиткорректных кличек животных: «феминист» и...
 
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