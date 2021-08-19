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В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

19.08.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

На земле жертв и разрушений нет, поскольку самолет упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Сейчас на месте падения работает специальная комиссия, которая и определит точную причину ЧП.

В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения. Помимо России состоит на вооружении в 25 странах мира и входит в пятерку самых продаваемых в мире. За последние годы произошло более десяти крушений МиГ-29.

 
 
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Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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