|
Эксперт рассказала о последствиях удаления мессенджера
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Удалив мессенджер со смартфона, человек рискует выпасть из многих аспектов жизни. Например, во многих школах традиционные собрания были заменены на родительские чаты, передаёт агентство Прайм со ссылкой на Анастасию Ильичеву.
Вместе с тем мессенджеры являются отличным средством быстрого получения нужной информации, а для бизнеса каналом продаж и рекламы, средством поиска клиентов и поставщиков. А значит, если человек решит удалить условный WhatsApp или Telegram, то он лишится и этого.
В целом, с экспертом сложно не согласиться. В то время, как традиционные сети, субъективно, теряют прежнюю хватку, мессенджеры наоборот — продолжают наращивать интерес аудитории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спойлер: жизнь станет сложнее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)