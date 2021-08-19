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Но другая часть населения, наоборот увеличила свой интерес к выпивке и азартным играм.

“Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени выпивать бокал вина за ужином или делать ставки на спортивные матчи. То, чего мы хотим избежать, – это делать эти вещи как средство снятия стресса, а не для удовольствия. Следите за признаками увеличения определенного поведения или даже думайте о чем-то вроде употребления алкоголя, курения или азартных игр больше, чем обычно”, – сообщают эксперты.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изоляция увеличила количество случаев развития алкогольной зависимости Блокировки изменили то, как люди стали относиться к употреблению алкоголя.

Блокировки изменили то, как люди стали относиться к употреблению алкоголя, курению и азартным играм.Для части людей это поведение фактически уменьшилось во время блокировки, в основном в результате менее личного общения и закрытия пабов, клубов и игровых заведений.Во время общенациональной блокировки COVID в 2020 году исследователи обнаружили, что каждый пятый австралиец увеличил потребление алкоголя. Это в целом согласуется с сообщениями из-за рубежа. Рост потребления алкоголя был особенно значительным для женщин, особенно тех, кто ухаживает за детьми. Для мужчин потеря работы (или сокращение рабочего времени) была связана с увеличением потребления алкоголя. Респонденты сообщили, что более высокий уровень стресса, проведение больше времени дома и скука заставили их пить больше обычного.В ходе опроса, посвященного влиянию прошлогодней блокировки азартных игр в Австралии, исследователи обнаружили, что большинство людей либо играют меньше, либо примерно так же, как и раньше. Но из тех, кто чаще сообщал об азартных играх во время изоляции (11%), более половины были подвержены риску развития проблем с азартными играми (как оценивалось анкетой) или уже имели проблемы с азартными играми. Алкоголь, наркотики, сигареты, азартные игры и другие виды поведения могут быстро стать нездоровыми способами справиться с психическими расстройствами, связанными с пандемией.Блокировки также изменили способ доступа людей к алкоголю, азартным играм или другим потенциально аддиктивным поведениям. Например, некоторые люди, возможно, начали покупать алкоголь в Интернете. А те, кто ранее посещал игровые автоматы, возможно, обратились к онлайн-азартным играм. Требования социального дистанцирования привели к сокращению возможностей реабилитационных центров и наркологических и алкогольных служб. Без адекватной поддержки через стационарные или амбулаторные службы люди, выздоравливающие, подвергаются большему риску рецидива.Хотя наличие психического расстройства может увеличить риск развития зависимости, верно и обратное. Проблемы с зависимостью могут усугубить существующие проблемы с психическим здоровьем или привести к развитию проблем с психическим здоровьем, которых у человека раньше не было.И проблемы зависимости затрагивают не только человека; их семьи и близкие тоже страдают. Например, мы знаем, что на каждого проблемного игрока приходится шесть близких ему людей. Это может быть связано, среди прочего, с финансовыми трудностями или напряженностью в отношениях.Во время блокировок многие медицинские службы могут обеспечить телемедицинскую телефонную и видео-поддержку там, где личная помощь недоступна. Ваш лечащий врач сможет предоставить вам направление в соответствующие службы.