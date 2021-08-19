ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

UPI запускает cashback-кампанию с Белгазпромбанком

19.08.2021 12:01 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

UPI запускает cashback-кампанию с Белгазпромбанком
фото: Myfin.by

По условиям акции, при оплате картой UnionPay, оформленной в Белгазпромбанке с 12 июля, до конца сентября 2021 года, держатели таких карт получают cashback в размере 5% от любой суммы безналичной операции, но не более 150 рублей в месяц. Держатели карт UnionPay, оформленных до 12 июля 2021 года, также смогут рассчитывать на cashback – 2%, но не более 100 рублей в месяц.

Данная кампания была положительно воспринята держателями карт UnionPay Белгазпромбанка, сказано в сообщении. Клиентам Белгазпромбанка предоставляется возможность оформления бесконтактных карт UnionPay в белорусских рублях и иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли), а также воспользоваться специальными привилегиями и акциями в рамках программы лояльности UnionPay.

Как сообщалось ранее, UPI также объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с Белагропромбанком, в результате чего UPI значительно увеличила охват своей эквайринговой сети в стране. В настоящее время карты UnionPay принимаются в Беларуси более чем в 65% банкоматов и терминалов торгово-сервисных предприятий, при этом в большинстве POS-терминалах обеспечен прием бесконтактных платежей QuickPass.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
UnionPay International (UPI), ведущий мировой поставщик платежных услуг, совместно с Белгазпромбанком запустили cashback-кампанию, направленную на рост эмиссии новых карт UnionPay. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт рассказала о последствиях удаления мессенджера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by