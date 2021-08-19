UPI запускает cashback-кампанию с Белгазпромбанком

Источник материала: Myfin



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По условиям акции, при оплате картой UnionPay, оформленной в Белгазпромбанке с 12 июля, до конца сентября 2021 года, держатели таких карт получают cashback в размере 5% от любой суммы безналичной операции, но не более 150 рублей в месяц. Держатели карт UnionPay, оформленных до 12 июля 2021 года, также смогут рассчитывать на cashback – 2%, но не более 100 рублей в месяц.

Данная кампания была положительно воспринята держателями карт UnionPay Белгазпромбанка, сказано в сообщении. Клиентам Белгазпромбанка предоставляется возможность оформления бесконтактных карт UnionPay в белорусских рублях и иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли), а также воспользоваться специальными привилегиями и акциями в рамках программы лояльности UnionPay.

Как сообщалось ранее, UPI также объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с Белагропромбанком , в результате чего UPI значительно увеличила охват своей эквайринговой сети в стране. В настоящее время карты UnionPay принимаются в Беларуси более чем в 65% банкоматов и терминалов торгово-сервисных предприятий, при этом в большинстве POS-терминалах обеспечен прием бесконтактных платежей QuickPass.