ЕС: режим Лукашенко пытается уничтожить свободное медиапространство

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с обысками у сотрудников и в офисе информационной компании БелаПАН, призвав освободить всех задержанных журналистов.





«Продолжая неустанные попытки уничтожить свободное медиапространство, режим Лукашенко атаковал БелаПАН <…> и хочет лишить регистрации БАЖ; 33 сотрудника СМИ находятся в тюрьме. ЕС настаивает на их немедленном безусловном освобождении», — заявила Европейская служба внешних действий в «Твиттере».

Ситуацию ранее прокомментировало посольство США. «Режим безгранично боится правды, поэтому он бешено нападает на свободу прессы, — говорится в сообщении дипмиссии в «Твиттере». — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованиям. Сегодня вновь настала очередь БелаПАН. Но голоса свободы нельзя заглушить; справедливость восторжествует».

Утром 18 августа сотрудники силовых органов пришли с обыском к директору и главному редактору Ирине Левшиной, ее заместителю Александру Зайцеву, журналистам Захару Щербакову и Ирине Турчиной, а также бухгалтеру Екатерине Боевой.

Позже стало известно об обыске у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который уволился из компании в январе этого года.

Левшина, Боева и Новожилов задержаны и доставлены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Изъят редакционный сервер.

В постановлениях на обыск было указано, что это сделано в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В результате обысков изъяты личные смартфоны журналистов, компьютерная техника, носители информации, некоторые документы.

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