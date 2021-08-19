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В Беларуси за сутки потушили лесной и торфяной пожары

19.08.2021 12:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным за сутки ликвидированы 1 лесной пожар на площади 1,4 га, 1 торфяной пожар на площади 0,008 га и 1 пожар травы и кустарников на площади 0,9 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 августа в 14.00 ликвидирован лесной пожар на территории ГПУ "Национальный парк "Припятский" возле деревни Симоничский Млынок Лельчицкого района Гомельской области. Площадь пожара составила 1,4 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение лесного пожара возле деревни Зарижье Октябрьского района Гомельской области. Для его ликвидации задействованы 5 единиц техники и 12 человек ГЛХУ "Октябрьский лесхоз". Пожар локализован. По состоянию на 6.00 его площадь составляла 0,3 га.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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18 августа в 14.00 ликвидирован лесной пожар на территории ГПУ "Национальный парк "Припятский" возле деревни Симоничский Млынок Лельчицкого района Гомельской...
 
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